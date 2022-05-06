مؤتمر صحفي لتقديم إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر.

وأكد اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أن موعد المؤتمر سيكون الثانية ظهر بعد غداً الأحد، بمقر الاتحاد الذي يقع بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الصحفي تقديم إيهاب جلال وجهازه المعاون بالكامل، وكذلك إعلان كافة تفاصيل التعاقد بين الطرفين.

وكان اتحاد الكرة قام بتعيين إيهاب جلال في منصب المدير الفني لمنتخب مصر، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة، الذي فشل في قيادة المنتخب المصري للصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويبدأ إيهاب جلال مهمته الجديدة مع منتخب مصر مطلع الشهر المقبل أمام غينيا، في لقاء الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2022.

وتضم مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية منتخبات غينيا، وإثيوبيا، ومالاوي.

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