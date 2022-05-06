حقيقة عودة هيرفي رينارد لتدريب منتخب المغرب خلفاً لخليلوزيتش

المصدر: البيان

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تحدث تقارير مغربية، عن البديل المحتل للبوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب، الذي يقترب من الرحيل عن منصبه.

وأكدت بعض التقارير أن هناك إمكانية لعودة الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية الحالي، لتدريب منتخب المغرب من جديد، قبل تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن جانبه، كشف وكيل أعمال المدرب الفرنسي حقيقة هذا الأمر، حيث قال في تصريحات لإذاعة "أصوات" المغربية: "محمد مقروف مستشار رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع، كان يعطي معلومات مغلوطةً للإعلام لكي يهاجموا رينارد عندما كان يتولى تدريب منتخب المغرب".

وتابع: "رينارد لن يعود لتدريب منتخب المغرب، طالما مقروف مازال داخل أسوار الجامعة الملكية المغربية".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه جماهير الكرة السعودية عن قلقها بشأن هذه الأنباء، خاصة بعدما نجح منتخب الأخضر في تحقيق العديد من النجاحات تحت قيادة المدرب المخضرم هيرفي رينارد، والتي كان آخرها التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

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