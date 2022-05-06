السنغال تنافس المغرب على استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: البيان

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أكدت تقارير مغربية، أن السنغال تنافس المغرب بقوة على استضافة المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ناقش في اجتماعه الأخير ملفات عديدة أبرزها البلد المستضيف لنهائي البطولة، واقتصر التنافس بين المغرب والسنغال.

وأكد الموقع أنه تم اللجوء إلى التصويت، والذي منح التفوق للمغرب بفارق كبير على حساب السنغال، ولكن طالب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكاف، التوافق بين البلدين (المغرب والسنغال)، نظراً للعلاقة السياسية والكروية بين الطرفين، حسبما أكد الموقع المغربي.

وكان الاتحاد الإفريقي استقر في وقت سابق على إقامة النهائي بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، ولكن اعتراضات الاتحادين المصري والجزائري لكرة القدم بشأن إقامة المباراة في المغرب تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، دفع مسؤولو الكاف لاقتراح دولة السنغال من أجل استضافة المباراة.

ومن المقرر أن يتم الاستقرار على البلد المستضيفة للمباراة بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب اجتماع المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي.

ويلتقي الأهلي ممثلاً عن مصر مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حين يلعب الوداد ممثلاً عن المغرب في نفس الدور أمام بترو أتليتكو الأنجولي.

الجدير بالذكر أن نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا أقيم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وشهد فوز الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف، ليحصد النادي الأحمر اللقب العاشر في تاريخه.

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