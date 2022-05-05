الاتحاد يقترب من درع الدوري السعودي

المصدر: (الرياض - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعود عجلة الدوري السعودي لكرة القدم للدوران بعد توقف طويل بسبب مشاركة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم ثم إقامة نصف نهائي كأس الملك والمشاركة في دوري أبطال آسيا، فيما يسعى الاتحاد إلى قطع خطوة إضافية نحو إحراز اللقب.

وكان الهلال قد مُني بهزيمة أمام الفيحاء بهدف أول من أمس في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة، فتجمد الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر عند 11 نقطة، علماً أنه خاض 24 مباراة مقابل 25 للاتحاد الذي يحلّ على الفتح الثامن غداً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما يزور الهلال السبت ضمك الخامس ضمن منافسات المرحلة 26.

وبحال نجح الاتحاد في تحقيق الفوز، سيرفع رصيده إلى 63 نقطة ويقترب أكثر من إحراز لقبه التاسع في تاريخه والأول منذ 2009. وواصل الاتحاد تألقه ناجحاً في تجاوز خسارته أمام الهلال عبر تجاوز الشباب ثم الحزم. استغل فترة التوقف لتأهيل بعض المصابين، وخوض ثلاث وديات أمام أبها والحزم والوحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز