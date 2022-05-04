اتحاد الكرة المصري يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، في التأهل رفقه ناديه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب تخطي عقبة فياريال في الدور نصف النهائي.

وبعث اتحاد الكرة المصري برسالة خاصة لمحمد صلاح عقب التأهل الأوروبي، حيث نشر الحساب الرسمي للاتحاد على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورة محمد صلاح، وكُتب عليها: "اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة، كل الأمنيات بدوام التوفيق".

وحسم ليفربول بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فياريال ذهابا وإيابا، حيث انتهت المباراة الأولى بهدفين دون رد، فيما انتهت المباراة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصبح مجموع المباراتين 2/5 لصالح الريدز.

وينتظر ليفربول الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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