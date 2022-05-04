حسن شحاتة يعود إلى الملاعب من جديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أنهي رئيس نادي ماورڤيرك النمساوي مصطفى النمر، اتفاقه مع حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لتولي منصب المستشار الفني للنادي.

وعقد النمر جلسة مع حسن شحاتة، انتهت بالاتفاق على تولي الأخير منصب المستشار الفني للنادي النمساوي الذي ينافس بالدوري الممتاز، مع منحه كافة الصلاحيات لإدارة فريق كرة القدم بالنادي.

ومن المقرر أن يسافر حسن شحاتة للنمسا مطلع الأسبوع المقبل لتولي منصبه الجديد بشكل رسمي.

الجدير بالذكر أن آخر تجارب حسن شحاتة التدريبية كانت قيادة فريق بتروجت عام 2017.

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