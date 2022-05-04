الاتحاد المغربي ينفي إقالة المدرب خليلوزيتش

المصدر: (الرباط- أ ف ب)

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نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم تقارير إعلامية مفادها إقالة المدرب البوسني الفرنسي وحيد خليلوزيتش الذي قاد «أسود الأطلس» إلى مونديال 2022.

وقال الاتحاد في بيان : خليلوزيتش ما يزال في عطلة خاصة خارج المغرب، وسيعود خلال الأسبوع الجاري كما تم الإعلان عنه مسبقاً.

ومن المقرر عقد اجتماع حاسم بين فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي مع المدرب عقب عودته من إجازته سيتم خلاله تقرير مصيره على رأس الإدارة الفنية لـ«أسود الأطلس».

وذكرت تقارير صحافية أن الاتحاد المغربي اتخذ قرار إقالة خليلوزيتش بسبب تصريحاته رداً على رئيس الاتحاد فوزي لقجع، بخصوص عودة المستبعدين حكيم زياش ونصير مزراوي إلى تشكيلة «أسود الأطلس» المشارك في مونديال قطر نهاية العام الحالي.

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