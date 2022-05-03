الاتحاد المغربي يكشف حقيقة إقالة خليلوزيتش

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، حقيقة إقالة البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب أسود الأطلس، من منصبه بعد قيادة المنتخب المغربي مؤخراً للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

ونفى الاتحاد المغربي في بيان رسمي هذه الأنباء، مشيراً إلى أنه لم يتم الاجتماع مع المدرب خلال الأيام الماضية لاسيما أنه غير متواجد في المغرب حالياً.

وجاء بيان الاتحاد المغربي، كتالي:

رداً على ما تداولته بعض المنابر الإلكترونية وما نشرته من أنباء زعمت أنه تم اتخاذ قرار إقالة الناخب الوطني السيد وحيد خليلوزيتش من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وسعياً منا إلى تنوير الرأي العام ورفع كل لبس، فإنه لم يتم عقد أي اجتماع بين رئيس الجامعة والناخب الوطني، خاصة أن المدرب مازال في عطلة خاصة خارج المغرب، سيلتحق بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الأسبوع الجاري كما تم الإعلان عنه مسبقاً.

ويعقد مسؤولو الاتحاد المغربي اجتماعا مع خليلوزيتش خلال الأسبوع الجاري، عقب عودة المدرب من إجازته، على أن يتم خلال هذا الاجتماع تحديد مصيره بشكل نهائي.

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