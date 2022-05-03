أول تعليق من فرج عامر على رفض فيفا إعادة مباراة مصر والسنغال

المصدر: البيان

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علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة المصري السابق، على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي قضت بعدم إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 واعتماد النتيجة لصالح رفقاء ساديو ماني، مهاجم أسود التيرانجا.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» " قرارات لجنة الانضباط خطوة على الطريق للمحكمة الرياضية".

وأضاف: «أنا لا أبحث عن مجد شخصي ولا أرتدي ثوب العارف ببواطن الأمور، ولكني درست هذا الموضوع جيدا واستمعت لآراء أصدقاء في مراكز إعلامية أوروبية متخصصة في بحث وتمحيص مثل هذه الحالات، وتكلم معي أكثر من محام، سواء سويسري أو فرنسي متخصصين ومتبحرين في هذه المواضيع، واطلعوا على أدق التفاصيل».

وأضاف «عامر»: «والجميع يؤكد أن مصر معها حق واضح ومن حقها بلا أي شك أن تعاد المباراة بدون جمهور في أرض محايدة بنسبة 99%».

وتابع عامر: «إحنا لازم نهتم بملف إعادة مباراة السنغال ومصر أكتر من كدة بكتير جدا، لأن التقرير الذي صدر اليوم من لجنة الانضباط في صالح مصر، بنسبة اكتر من 70%؜ والإدانة واضحة، أضف لها إدانة مصطفي غربال واتهام الجماهير السنغالية باستخدام أساليب ولافتات عنصرية ضد المنتخب المصري، ولذلك أي محكمة عادلة لابد أن تحكم لصالح مصر، الإعلام الجزائري متحمس جدا لملف مباراته مع الكاميرون وهو يستند فقط على مجاملات بكاري جساما، وسوف يذهب للمحكمة الرياضية، اتحاد كرة القدم المصري أعلن أنه غدا سيذهب للمحكمة الرياضية، وموقف رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام موقف مشرف ويجب أن نسانده بقوة لأن الحق معنا والتقرير في صالحنا ولا يضيع حق وراءه مطالب، مفيش فساد في المحكمة الرياضية ولو فيه فساد وتمسكنا بحقنا حناخده، ولو كل المصريين مهتمين لازم نكسب القضية لأننا أصحاب حق».

وأضاف عامر " الفشلة هم من يستسلمون عند اول تحدي".

وكان فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أكد إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر ستحدث رغم أنف الحاقدين .

وخسر منتخب مصر التأهل إلى كأس العالم 2022 بعد أن فاز على السنغال بهدف في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية، لكنه خسر إيابًا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يخسر في ركلات الترجيح .

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