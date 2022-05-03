الجزائر تنفي اتخاذ الفيفا قراره بخصوص مباراة منتخبها والكاميرون

المصدر: البيان

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نفت الجزائر، أمس الاثنين، خبر اتخاذ الفيفا قراره النهائي بخصوص إعادة المباراة الفاصل المؤهلة للمونديال، بين الجزائر والكاميرون.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، التصريح، الذي خصها به المكلف بالاتصال لدى المنتخب الوطني الجزائري، صالح باي عبود، في هذا الخصوص، حيث قال: "العقوبات المالية التي فرضها الفيفا على الجزائر، جاءت بعد تقرير محافظ اللقاء، الذي أشار لرمي مقذوفات خلال المباراة".

وأضاف: "هذه العقوبة المالية، لا علاقة لها بملف التظلم المودع ضد الحكم باكاري غاسما".

وتابع صالح باي عبود: "ملف التظلم من اختصاص لجنة التحكيم التي يرأسها الإيطالي بيرلويغي كولينا، وليس من اختصاص لجنة الانضباط".

وتأتي هذه التصريحات، لتنفي الخبر الذي نشرته قناة "بين سبورت" امس الاثنين، بخصوص رفض الفيفا إعادة مباراة الجزائر والكاميرون.

يذكر أن قناة "بين سبورت" قامت بحذف المنشور بعد سويعات من نشره.

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