البطولات القارية تشعل الدوري المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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تزداد المنافسة اشتعالاً في الصراع على التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك من أجل اللحاق بالمشاركة في بطولات الأندية القارية، وتحديداً دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وذلك بعد تصريحات أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن تحديد أسماء الأندية الأربعة المشاركة في بطولات أفريقيا للموسم المقبل (2022-2023).

وقال دياب، إن تحديد الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، سيتم بناء على نتيجة الدور الأول من الدوري الممتاز، بحيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري الأبطال، بينما يتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى الكونفدرالية، وأوضح دياب أن ذلك يتيح نوعاً من المساواة لأن جميع الفرق ستكون قد لعبت نفس عدد المباريات وهي 17 مباراة.

ودائماً ما يواجه اتحاد الكرة المصري، أزمة في تحديد الفرق المشاركة بالمسابقات القارية، حيث تنص لوائح الاتحاد الأفريقي «كاف» على ضرورة حسم الفرق المشاركة في بطولاته قبل بداية أغسطس، بينما يستمر الدوري في مصر إلى ما بعد هذا الموعد، وهي الأزمة التي انتقلت إلى رابطة الأندية، باعتبارها باتت المسؤولة عن بطولة الدوري الممتاز.

ولتلافي وقوع الأزمة مبكراً، قال رئيس رابطة الأندية، إنه تقرر اللجوء لبند في اللائحة، وتحديداً البند الثاني من المادة (118)، والذي ينص على اعتماد الفرق الأربعة المشاركة في المنافسات الأفريقية، بنهاية الدور الأول من الدوري.

ووفقاً لهذا القرار، تتصارع خمسة فرق على التواجد في المربع الذهبي بنهاية الدور الأول، وهي الزمالك المتصدر برصيد (38 نقطة)، والأهلي الوصيف (33 نقطة)، وبيراميدز في المركز الثالث (29 نقطة)، وفيوتشر في المركز الرابع (28 نقطة)، وسموحة خامساً (27 نقطة).

ومن بين هذه الفرق الخمسة، لعبت ثلاثة فرق 16 مباراة ويتبقى لها مباراة واحدة على ختام مباريات الدور الأول، وهي الزمالك وفيوتشر وسموحة، بينما يمتلك الأهلي وبيراميدز مباريات مؤجلة في البطولة المحلية، بسبب مشاركتهما في دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الحالي، حيث خرج بيراميدز من ربع نهائي الكونفدرالية على يد مازيمبي الكونغولي، في حين ينتظر الأهلي ملاقاة وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري الأبطال.

يتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة مقابل مباراتين لبيراميدز، لكن وفقاً للحسابات، فقد ضمن الزمالك مشاركته في دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل، إذ يتصدر المسابقة حالياً بـ38 نقطة من 16 مباراة، ويتبقى له لقاء واحد قبل نهاية الدور الأول، وبصورة شبه مؤكدة ضمن الزمالك الظفر بالنقاط الثلاث في مباراته الأخيرة التي يخوضها أمام فريق ايسترن كومباني، صاحب المستوى المتواضع للغاية والذي يتذيل جدول الترتيب، بالتالي فقد ضمن الزمالك أن يرفع رصيده من النقاط إلى 41 نقطة.

أما بالنسبة للأهلي، فإنه حتى وإن فاز الفريق الأحمر في مبارياته الثلاث المتبقية، ووقتها سيتصدر الترتيب برصيد (42 نقطة)، فإن تلك النتيجة لن تؤثر على تأهل الزمالك للعب في دوري الأبطال، لكن تذبذب مستوى الفريق الأحمر في البطولة المحلية وخسارته 7 نقاط في آخر ثلاث مباريات له، حيث تعادل أمس بشق الأنفس مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جرت بينهما لصالح الأسبوع السابع عشر.

وقد يؤدي مستوى الأهلي المتواضع إلى حدوث مفاجأة، قد تصل إلى خروج الأحمر من حسابات التأهل إلى دوري الأبطال والاكتفاء بالتواجد في الكونفدرالية إذا فقد المركز الثاني، خصوصاً مع الأداء الباهت الفريق، والذي تسبب في إصابة الجماهير بحالة غضب شديد، وزعم البعض أن هذا الأداء قد يؤدي إلى ضياع لقب الدوري هذا الموسم، وتكرار ما حدث في الموسم الماضي، عندما أحرز الفريق البطولة القارية على حساب الدوري.

ويبقى الصراع على حجز بطاقتي التأهل إلى الكونفدرالية قائماً بين بيراميدز وفيوتشر وسموحة، وإذا نجح بيراميدز في الفوز بمبارياته الثلاث المتبقية، سيضمن التأهل مباشرة، لكن الأزمة أن من بين الثلاث مباريات المتبقية له في هذا الدور، سيخوض اثنتين منهما أمام فيوتشر وسموحة، اللذين يصارعان على التواجد في المربع الذهبي، وقد تكون خسارة بيراميدز من الفريقين، سبباً في تأهلهما وخروجه من المربع الذهبي، حال فشل في الفوز على الجونة.

وتتجدد أزمة تحديد الأندية المصرية المقرر أن تشارك في المسابقات الأفريقية سنوياً، في ظل تعارض مواعيد الموسم المحلي دائماً مع توقيتات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن بطولاته القارية، ويعد يوم 30 يونيو الموعد النهائي «الدائم» في السنوات الماضية لإرسال أسماء الأندية المشاركة قارياً للكاف، بينما بات معتاداً أن ينتهي الموسم الكروي في مصر، بين أغسطس وسبتمبر، وربما قد يمتد أحياناً إلى أكتوبر.

وحرص اتحاد كرة القدم المصري في السنوات الأخيرة على اللجوء إلى بعض البدائل لتفادي هذه الأزمة، ومن بينها التواصل مع «كاف» من أجل الحصول على استثناء بشأن الموعد المحدد لإرسال الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية.

ويقوم اتحاد الكرة كما حدث في الموسم الماضي بإرسال أول 4 فرق في آخر ترتيب لجدول الدوري يتزامن مع موعد إرسال قائمة المشاركين قارياً، إذ يشارك أول فريقين في دوري أبطال أفريقيا، والثالث والرابع في كأس الكونفيدرالية.

وشهد الموسم الماضي جدلاً واسعاً ومنافسة ساخنة بين الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي على المركز الرابع، حسمه الأخير فشارك في كأس الكونفدرالية بصحبة بيراميدز، بينما شارك الأهلي والزمالك في دوري الأبطال.

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