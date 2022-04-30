أزمة جديدة بين مرتضى منصور وشوبير

المصدر: دبي- العوضي النمر

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شهدت الساعات الماضية، عودة الأزمات بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، والإعلامي أحمد شوبير، بسبب هجوم الأخير على حكم مباراة الزمالك مع المصري الأخيرة، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، فتقدم رئيس نادي الزمالك، بشكوى عاجلة إلى الشركة المتحدة (المالكة لقناة أون تايم سبورت التي يعمل بها أحمد شوبير)، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أسفرت عن الطلب من شوبير عدم ذكر اسم نادي الزمالك بأي صورة من الصور، سواء بالإيجاب أو السلب، في حادثة إعلامية فريدة.

وكان أحمد شوبير طالب خلال برنامجه، حكم المباراة، بضرورة مراجعة نفسه، بعد أن شكك في بعض قراراته، وأخطاء التحكيم فيها، في بعض اللعبات المثيرة للجدل من قبل الحكم محمد معروف، مشيراً إلى أن هناك قرارات قاسية في انتظار الحكم، سيتم إصدارها قريباً.

واعتبر مرتضى منصور أن تعليقات شوبير خلال الفترة الأخيرة، تتسبب في بث الفتنة بين جماهير الأندية المصرية المختلفة، لذا، فإنه تقدم بشكوى ضده لعدة جهات، على رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، من أجل اتخاذ قرارات رسمية حيال هذا الأمر.

وأعلن رئيس الزمالك في بيان، أن الشركة المتحدة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قاما بإجراء تحقيق عاجل مع الإعلامي، بسبب قيامه ببث الفتنة بين جماهير الزمالك والأهلي والمصري والإسماعيلي والاتحاد، وفقاً للشكوى المقدمة.

وكشف البيان، أنه بناء على الشكوى المقدمة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ضد شوبير «تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده من قبل الشركة المتحدة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتم التنبيه عليه بأن يمتنع عن ذكر اسم نادي الزمالك، سواء بالسلب أو الإيجاب في برامجه».

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