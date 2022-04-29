صلاح جديد في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تحدث الإنجليزي جاك ويلشير لاعب أرسنال السابق عن مستقبل "المدفعجية"، مشيراً إلى المواهب المتوقع ظهورها في الفريق خلال السنوات المقبلة ليست قاصرة على تشارلي باتينو، الذي يعرفونه جماهير أرسنال بعدما سجل في أول ظهور له ضد سندرلاند في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأصر ويلشير على وجوب الإشارة إلى موهبة أخرى رفيعة المستوى، وقال لصحيفة "إيفيننج ستاندارد": "هناك لاعب أعتقد أنه جيد حقاً، صبي يدعى صلاح، موهبة جيدة".

كان يتحدث عن لاعب خط الوسط اللامع الهولندي الجنسية المغربي الأصل صلاح ولد مهند، الذي كان يضيء فريق أرسنال تحت 23 عامًا هذا الموسم.

وانتقل اللاعب الهولندي الدولي الشاب (18 عاماً)، إلى شمال لندن في عام 2020، بعدما أطلق نادي فينوورد سراحه، لأنه كان يعاني من إصابة بكسر في الكاحل في عامه الأول مع النادي، وكانت هناك شكوك حول ما إذا سيكون على نفس المستوى عند عودته.

ولكن ظهر صلاح بمستوى أفضل مما كان عليه قبل الإصابة، وخاض مع أرسنال 21 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 6 أهداف، وكانت هناك بعض الأهداف التي لا تنسى أيضًا، ومنها هدفاه ضد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

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