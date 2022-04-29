الزمالك يفوز على المصري ويواصل الابتعاد بصدارة الدوري

المصدر: وكالات

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واصل الزمالك انتصاراته بعدما عدل تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 1/2 على المصري البورسعيدي، في ختام مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري المصري.

وواصل الزمالك ابتعاده بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري عن غريمه التقليدي الأهلي، بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة من 16 مباراة، بفارق ست نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي خاض 13 مباراة، فيما توقف رصيد المصري عن 19 نقطة جمعهم من 14 مباراة يحتل بهم المركز التاسع.

تقدم المصري بهدف في الدقيقة 33 عن طريق ياسر حمد، الذي استقبل ركلة حرة أرسلها إلياس الجلاصي من الناحية اليمنى، ليسددها حمد برأسية قوية على يسار محمد أبوجبل حارس الزمالك.

ونجح أحمد سيد "زيزو" في إدراك التعادل للزمالك مع الدقيقة 61 من ركلة حرة، سكنت أعلى الزاوية اليسرى لمرمى أحمد مسعود حارس المصري.

ورفع زيزو رصيده من الأهداف إلى عشرة أهداف ليواصل تصدره قائمة هدافي الدوري.

وتمكن البديل سيف الدين الجزيري من مضاعفة النتيجة للزمالك بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 76، بعد استقبال عرضية أحمد فتوح برأسية داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أحمد مسعود.

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