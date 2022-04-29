دياز يخسر رقماً قياسياً جديداً مع الهلال السعودي

المصدر: دبي-علي الظاهري

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أطاحت آخر جولتين في دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا، بآمال المدرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال السعودي الذي كان يتطلع إلى تسجيل اسمه في سجلات تاريخ الفريق الأزرق، حيث نجح دياز في تحقيق 12 انتصاراً على التوالي منذ قيادته للهلال خلفاً للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، ليتعادل مع الشارقة في الجولة قبل الختامية ويتجرع طعم أول خسارة له أمام الريان القطري بهدفين مقابل لاشيء في الجولة الأخيرة مما حرمه من تحقيق رقم قياسي جديد له في تجربته الثانية مع الهلال.

وقاد دياز الهلال إلى تحقيق سلسلة من الانتصارات ساهمت في معادلة رقم المدرب البلجيكي جيرتيس صاحب المركز الثاني في قائمة أصحاب أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الهلال في موسم 2010، قبل أن يتعادل مع الشارقة ويخسر من الريان القطري ليفقد نغمة انتصاراته الممتدة لأكثر من 70 يوماً منذ توليه التدريب، وتتبخر آماله في تسجيل رقم شخصي جديد بعد اقترابه من تصدر قائمة أكثر المدربين تحقيقاً لانتصارات على التوالي مع الهلال والذي ما زال يحتفظ به المدرب البرازيلي باكيتا الذي قاد الفريق السعودي إلى 13 انتصاراً متتالياً في موسم 2005.

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وحقق دياز 9 انتصارات متتالية في تجربته الأولى مع الهلال بواقع 7 حالات فوز في نهاية موسم 2016 و فوزين مع بداية الموسم التالي، إلا أنه تفوق على نفسه في التجربة الثانية بعد حصد مزيد من الانتصارات المتتالية على مستوى مختلف البطولات.

ورغم الخسارة الأخيرة أمام الريان القطري 0-2، إلا أن الهلال تأهل متصدراً إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، وتعتبر هذه الخسارة الأولى لدياز بعد فوزه في جميع المباريات في الدوري السعودي التي قاد فيها الفريق والبالغ عددها 6 انتصارات ، بينما حصد العلامة الكاملة في أول 4 مواجهات من البطولة الآسيوية بفوزه على الشارقة والريان القطري إلى جانب استقلال الطاجيكي الذي تغلب عليه ذهاباً وإياباً قبل أن يتعادل أمام الشارقة ويخسر أمام الريان في إياب دوري المجموعات.

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