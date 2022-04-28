زيزو: فكرت في الانضمام إلى الأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، أنه فكر في الانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي الأهلي قبل انتقاله إلى القلعة البيضاء.

وقال زيزو خلال ظهوره مع رامز جلال في برنامج «رامز موفي ستار»، رداً على سؤاله حول إمكانية تفكيره في الانتقال إلى صفوف الأهلي: "أكيد فكرت، ولكن قبل الانتقال إلى الزمالك".

وتابع: "عائلتي كلها أهلاوية، ولكن أنا والله العظيم زملكاوي".

وبسؤاله عن المدرب الذي كان يرغب في استمراره مع الزمالك قال: "الفرنسي باتريس كارتيرون".

وكان كارتيرون رحل عن صفوف الزمالك مؤخراً، وتولى المهمة بدلاً منه البرتغالي جيسفالدو فيريرا في ولاية ثانية، بعدما سبق وقاد الزمالك من قبل عام 2015 وحصد مع الفريق الأبيض بطولتي الدوري المحلي وكأس مصر.

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