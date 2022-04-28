«كاف» يستقر على ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على الملعب المرشح لاستضافة المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مسؤولو الاتحاد الإفريقي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن المكتب التنفيذي للكاف يري ضرورة إقامة المباراة النهائية بحضور جماهيري كبير، وفي ملعب يسمح بحضور السعة الكاملة.

وشدد مسؤولو الكاف، على أن هذه الشروط أدت إلى استبعاد فكرة اللعب في جنوب إفريقيا أو السنغال.

وأوضحت التقارير أن اتجاه الاتحاد الإفريقي حالياً هو اختيار ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية، لاستضافة نهائي البطولة القارية.

وقال مسؤولو الكاف أن هناك جلسة ستجمع أعضاء المكتب التنفيذي ومسئولي المسابقات في الاتحاد الإفريقي بالمغرب خلال الساعات المقبلة، لمناقشة ترتيبات إقامة نهائي دوري الأبطال في الدار البيضاء.

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