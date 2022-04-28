موسيماني «الأهلي».. تألق قاري إخفاق محلي

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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بات أداء فريق الأهلي المصري لغزاً محيراً في بطولة الدوري، وواصل الفريق نزيف النقاط بعد التعادل مع فريق طلائع الجيش،، من دون أهداف، بالجولة 16 من البطولة، وهو ما وضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، أمام سهام النقد سواء من خبراء الكرة، أو من جمهور الأهلي، والذي عاش السعادة قبل أيام بحجز الفريق تذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب فريق الرجاء المغربي، ما جعل الجماهير تشعر باقتراب تحقيق اللقب القاري للمرة الحادية عشرة في تاريخ الأهلي، والثالثة له على التوالي، وتعزيز لقب «أسياد أفريقيا» الذي تتغنى به الجماهير، لكن في سباق استعادة لقب الدوري الضائع، تسير الأوضاع على عكس ما تشتهيه الجماهير، وكأن المارد الأحمر يتحول فجأة إلى منافس أليف غير قادر على مجاراة منافسيه، وهو ما يحير جماهير الأهلي بشأن شخصية المدرب وقيادته للفريق.

ولم يفلح موسيماني للمباراة الثانية على التوالي بالدوري في قيادة فريقه إلى الفوز في بطولة الدوري، وظهر مستسلماً في النهاية لنتيجة التعادل أمام طلائع الجيش، والاكتفاء بحصد نقطة وحيدة، ومن قبلها تلقى الهزيمة أمام المصري البورسعيدي بهدف دون رد، ويستمر الفريق في نزيف النقاط في وقت يزحف منافسه التقليدي (الزمالك) نحو صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الزمالك (حامل اللقب)، وعلى الرغم من وجود فارق مباراتين بين الغريمين، حيث لعب الأهلي 13 مباراة، مقابل 15 للزمالك، إلا أن أداء الأهلي في البطولة المحلية يقلق جماهيره.

غضب

ويعود هذا القلق لشعور الجماهير الحمراء أن موسيماني لا يمتلك خطة لعب واضحة، فضلاً عن إصراره على إشراك لاعبين أصحاب مستوى متواضع، على رأسهم مواطنه الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذي أثار غضب الأهلاوية أخيراً، بعد تفننه في إضاعة الفرص السهلة للتسجيل أمام المرمى، وهو ما حدث أمام طلائع الجيش والمصري ومباراتي الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري الأبطال، ورغم ذلك يفضّل موسيماني إشراك اللاعب أساسياً سواء في مركز الجناح أو كمهاجم صريح.

وشن جمهور الأهلي هجوماً حاداً على بيرسي تاو وموسيماني، ودشن الجمهور وسماً عبر «تويتر» حمل اسم (#بيرسي_تاو)، وذلك لتوصيل رسائلهم الغاضبة، مشددين على أنه لا يصح إشراك اللاعب أساسياً على حساب لاعبين آخرين مثل، محمد شريف وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومن قبلهم حسام حسن، وإنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو، سيكون بيرسي تاو سبباً في ضياع لقب الدوري.

في المقابل، يرجع تمسك بيتسو موسيماني بإشراك اللاعب، لاعتقاده الكبير بإمكاناته ومهاراته التي تحدث عنها قبل ذلك في مناسبات عدة، إضافة إلى رغبة المدرب في إثبات صدق يقينه بشأن اللاعب الذي طلب شخصياً التعاقد معه، بعد أن شبهه بالأسطورة الأرجنتينية «ميسي»، لذلك فإنه يمنحه فرصاً أكثر من زملائه.

إهدار الفرص

واعترف موسيماني بأن فريقه يعاني بسبب إهدار العديد من الفرص وهو ما قاده للتعادل دون أهداف مع ضيفه طلائع الجيش، وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «أهدرنا العديد من الفرص الليلة أمام الطلائع، وحدث ذلك أيضاً أمام الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا وعلينا أن نبحث عن علاج للأمر».

وأضاف: «في الحقيقة لو امتد لقاء الطلائع لمدة ساعة أخرى فالأهلي لن يسجل، لا أريد الحديث عن الإجهاد فهذا ليس سبب التعادل ولكننا أهدرنا عدة محاولات. ربما الأهلي لم يقم بالتسديد على المرمى بالشكل اللازم ولكننا أهدرنا عدة محاولات، ولا أخشى تكرار سيناريو الموسم الماضي بفقدان النقاط لأن مشوار الدوري لا يزال طويلاً ونستطيع التعويض».

وتطرق موسيماني لظاهرة إهدار الفرص وقال: «مهاجمو الأهلي لا يهزون الشباك فماذا أفعل؟ لا أستطيع الحكم على حسام حسن من مباراة واحدة ولكنني سعيد بحصوله على الفرصة، بيرسي تاو يلعب بشكل جيد ولكنه يهدر الفرص. صلاح محسن ومحمد شريف لم يسجلا بعد مشاركتهما، شريف لا يسجل في العديد من اللقاءات الماضية. 7 مباريات لم يسجل خلالها».

مدرب عام

ويرى خبراء حاجة الجهاز الفني إلى مدرب عام من أجل معاونة موسيماني في بعض الأمور الفنية، وهو الأمر الذي بدأت لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح التفكير فيه، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً في مستوى الفريق خصوصاً في الدوري، وبات ملف تعيين مدرب عام ضرورة ملحة لمعالجة اهتزاز المستوى ومساعدة المدير الفني في إيجاد حلول للمشاكل الفنية.

وكانت لجنة التخطيط بالأهلي ترغب في تعيين مدرب عام منذ بداية الموسم الحالي، وتحديداً منذ رحيل الجنوب أفريقي كيفين جونسون مساعد موسيمانى السابق، لكن تحفظ الأخير على ضم عناصر جديدة حال دون التوصل لاتفاق بشأن الاستعانة بعنصر جديد في الجهاز الفني.

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