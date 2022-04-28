انتخابات اتحاد الكرة الكويتي على صفيح ساخن

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

يترقب الوسط الرياضي في الكويت إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم غداً لانتخاب مجلس جديد يتولى القيادة الإدارية للكرة الكويتية خلال الفترة المقبلة، وتشهد الجمعية العمومية غير العادية 20 مايو، انتخابات ساخنة بعد تقدم 3 مرشحين للرئاسة، مع احتمال ترشح الشيخ احمد اليوسف رئيس الاتحاد الحالي الذي اعلن انه سيحدد موقفه في الساعات الأخيرة، ليكون المرشحون أربعة،وتقدم رسمياً 3 مرشحين للمنصب ،هم عبدالله الشاهين للمنصب مرشحاً مستقلاً، بعد حصوله على تزكية 13 نادياً طبقاً لتعديلات النظام الأساسي التي أجريت مؤخراً، وفواز الحساوي مرشحاً عن نادي القادسية، وجمال الكاظمي مرشحاً عن النادي العربي.

ويتنافس على منصب نائبي الرئيس عبد الحميد الشطي حارس مرمى القادسية والمنتخب الوطني الأسبق لمنع فوز أحد بالمنصب بالتزكية حيث سبقه مرشحان هما هايف الديحاني، وأحمد عقلة العنزي، وبينما تقدم للعضوية هملان الهملان «الفحيحيل»، سالم سعدون «التضامن»، عبد العزيز السمحان «كاظمة»، منصور باشا، وعارف أبل «العربي» جمال العتيبي،وأحمد عجب «الساحل»، حسين الخضري«السالمية» ويتم اختيار ثلاثة أعضاء فقط.

عمومية باطلة

وينتظر الجميع موقف الاتحاد الكويتي لكرة القدم من الدعوة التي وجهها لأعضاء الجمعية العمومية لانتحاب مجلس جديد بعدما شهدت الدعوة عدم إدراج بند اعتماد التقرير المالي والإداري على جدول الأعمال وهو ما يجعل «العمومية الانتخابية» باطلة، إذ يجب أن تكون جمعية عمومية انتخابية عادية لاعتماد التقرير الإداري والمالي والبنود الأخرى التي نصت عليها المادة 28 من النظام الأساسي عن الفترة من 1 ابريل 2021 حتى 3 مارس 2022،لإبراء ذمة مجلس الإدارة وكان يجب على الاتحاد الالتزام بإخطار الأندية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية الانتخابية بـ 45 يوماً.

وفي حال عدم تصحيح الاتحاد،الإجراءات ستكون سابقة في تاريخ الرياضة الكويتية أن تجرى انتخابات سواء للاتحادات أو الأندية قبل أن يتم عقد جمعية عمومية عادية لاعتماد التقرير الإداري والمالي وإبراء ذمة مجلس الادارة، كما حدث خلال الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في 9 أغسطس الماضي وتم عرض التقارير الإدارية والمالية على الأندية أعضاء الجمعية العمومية عن السنوات الثلاث الماضية ووافقت واعتمدت كل التقارير عن تلك السنوات وبرأت ذمة مجلس الإدارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز