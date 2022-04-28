الأهلي يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع طلائع الجيش بالدوري المصري

المصدر: وكالات

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واصل الأهلي المصري نزيف النقاط ببطولة الدوري، بعدما تعادل بدون أهداف مع ضيفه طلائع الجيش، في الجولة 16 من عمر المسابقة.

وعجز الأهلي عن ترجمة سيطرته على اللقاء إلى أهداف، بعدما تبارى لاعبوه في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي اللقاء، فيما أهدر الطلائع فرصة محققة قبل دقائق على النهاية لخطف النقاط الثلاث، بعدما تصدى القائم الأيمن لفرصة محققة.

وبقي الأهلي الذي خسر أمام المصري في الجولة الماضية، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة من 13 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة الذي خاض 15 مباراة.

في المقابل ارتفع رصيد طلائع الجيش الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة السابعة على التوالي في مسابقة الدوري المصري، إلى 19 نقطة في المركز 11 بجدول الترتيب.

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