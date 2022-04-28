بيراميدز يواصل السقوط ويخسر أمام سيراميكا كليوباتر بالدوري المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل فريق بيراميدز السقوط وخسر أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب 30 يونيو بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب سيراميكا كليوباترا محمد إبراهيم في الدقيقة 28.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 17 نقطة يحتل بها المركز 12 بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 29 نقطة يحتل بها المركز الثالث.

الجدير بالذكر أن بيراميدز ودع قبل أيام بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد، في إياب الدور نصف النهائي بعدما انتهت مباراة الذهاب بدون أهداف.

وتعتبر مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا هي الأولى للمدرب اليوناني تاكيس جونياس، الذي عاد لتولي تدريب الفريق من جديد بعد رحيل إيهاب جلال الذي تعاقد معه اتحاد الكرة المصري لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش في تدريب منتخب الفراعنة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز