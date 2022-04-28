أول رد من مرتضى منصور على حكم حبسه لمدة عامين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، عن الأحكام التي صدرت ضده من قبل المحكمة الاقتصادية المصرية، بالحبس لمدة عامين بسبب الدعوتين المرفوعتين، من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب": "لا أعلق على أحكام القضاء، ولا أستطيع أن أحاكم القاضي، ومع احترامي لهذا القاضي لكنني طلبت رده من قبل".

وتابع: "الحكم الصادر هو أول درجة وسيتم الاستئناف عليه، وسنسدد كفالة قدرها 10 ألاف جنيه".

وأضاف مرتضى منصور، قائلاً:" فوز الزمالك بالبطولات في كافة الألعاب خلال الفترة الأخيرة أزعج البعض".

وشدد مرتضى منصور في نهاية حديثه، على أنه سيحصل على حقه بالقانون وسيعقد مؤتمراً صحفياً بعد عيد الفطر المبارك، للحديث عن كافة الأمور.

وكان الخطيب اتهم مرتضى منصور بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتمد رئيس الأهلي في دعوتيه على مواد الاتهام ضد مرتضى منصور من ضمنها المادة رقم 308 من قانون العقوبات التي من شأنها تعاقب بالحبس لجريمة خدش سمعة العائلات.

وتضمنت الدعوى الأخيرة المقامة من الخطيب ضد مرتضى منصور، ملفاً يحتوي على 12 مقطعاً مرئياً لرئيس الزمالك، بها عبارات سب وقذف للخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة الأهلي ومديره التنفيذي.

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