هل تقام مباراة مصر وغينيا في السنغال؟ الاتحاد الإفريقي يرد

المصدر: البيان

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كشف مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حقيقة ما تردد عن إقامة مباراة مصر وغينيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم في السنغال، نظراً لعدم صلاحية ملعب 28 سبتمبر، الذي يقع بالعاصمة الغينية كوناكري.

وقال مسؤولو الاتحاد الإفريقي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن "كاف" حالياً يجري مراجعة على الملاعب التي تستضيف مباريات التصفيات الإفريقية.

وأكد مسؤولو "كاف" أن ملعب 28 سبتمبر، كان يستضيف مباريات نادي هورويا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يعني عدم وجود أزمة في استضافة الملعب لمباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم.

وكانت قرعة التصفيات الإفريقية أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع كل من منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

وتقام التصفيات بمشاركة 48 منتخباً مقسمة إلى 12 مجموعة، يتأهل منها الأول والثاني باستثناء مجموعة كوت ديفوار، سيتأهل منها فريق واحد فقط.

ومن المقرر أن تستضيف كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية العام المقبل ،2023 خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو.

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