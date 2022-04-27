إيقاف رئيس ناد عراقي لمدة سنتين

المصدر: دبي-علي شدهان

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قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبر لجنة الانضباط التابعة للاتحاد، إيقاف حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية لمدة سنتين عن العمل الرِياضي، وتجميد عضويته في الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك في ضوء اجتماع لجنة الانضباط في مقر الاتحاد في العاصمة بغداد.

حرمان ومنع

كما قررت اللجنة، حرمان العنكوشي من دخول اجتماعات الجمعيّة العمومية للاتحادالعراقي، ومنعه من المشاركة في أي نشاط خاص بكرة القدم، وذلك استناداً للمادة 1/68 انضباط، وبدلالة المادة 10 انضباط.

"حزمة" قرارات

وجاءت "حزمة" قرارات الاتحاد العراقي بحق العنكوشي بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني عراقي، تطرق خلاله إلى أمور أعتبرها الاتحاد " هجوما" على عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد، و"نيلا" من عدد من الصحفيين والاعلاميين الرياضيين في العراق، و"كيلا" لسلسلة من الاتهامات غير المستندة إلى أدلة.

غرامات "مليونية"

ولم تكن "حزمة" العقوبات الجديدة، الأولى التي تتخذ بحق العنكوشي، بل سبق وأن عُوقب بغرامات "مليونية" على خلفية تصريحات تلفزيونية.

شديد اللهجة

واثارت التصريحات الأخيرة للعنكوشي، الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، الذي سارع إلى إصدار بيان إدانة شديد اللهجة، والتلويج باللجوء إلى القضاء العراقي لحفظ حقوق أعضاءه من الصحفيين الرياضين بعد الاتهامات التي وجهها العنكوشي لعدد من الصحفيين والاعلاميين في العراق.

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