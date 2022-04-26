كاس: سوداكال رئيس المريخ «الحقيقي» وحازم مصطفى لا يملك أي صفة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى الاتحاد السوداني لكرة القدم اليوم خطاباً مفاجئاً من محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، حددت بموجبه أن آدم سوداكال هو الرئيس الحالي لمجلس إدارة نادي المريخ، وأن حازم مصطفى الرئيس الآخر لنادي المريخ لا يملك أي صفة للتوقيع، وجاء في خطاب (كاس) الذي استلم مدثر خيري عضو مجلس المريخ نسخة منه، أنه ووفقاً للأمر المؤقت الصادر من رئيس قسم التحكيم الاستئنافي بتاريخ 22 نوفمبر 2021 في القضية رقم 8413، يتضح أن آدم سوداكال هو الرئيس الحالي وعليه فإن حازم مصطفى لا يملك أي صفة لتوقيع أي تفويض باسم أمير حزيم، وعلى ضوء ما تقدم فإن كل المراسلات والمخاطبات بين الأطراف وبين محكمة «كاس» مستقبلاً سترسل حصرياً للدكتور مدثر عثمان ممثل نادي المريخ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز