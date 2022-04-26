حقيقة وفاة مرتضى منصور

المصدر: البيان

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تداولت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بوفاة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري.

ورد مرتضى منصور على هذه الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وفاته، بعد تعرضه لحادث سير.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي، أن ما تردد حول تعرضه لحادث سير شائعة لا أساس لها من الصحة، معرباً عن استيائه الشديد من هذه الشائعات.

وتابع مرتضى منصور قائلاً: "هذه الشائعات مغرضة ولا أساس لها من الصحة، أتمتع بصحة جيدة، وتواجدت اليوم الثلاثاء بمقر نادي الزمالك النهري مع أسرتي لتناول الإفطار ومتابعة عملية تطوير النادي إنشائياً".

وفي نهاية تصريحاته، قال رئيس نادي الزمالك المصري: "سأكشف عن مفأجاة من العيار الثقيل، سأفجرها وسأفضح المتأمرين عقب عيد الفطر".

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