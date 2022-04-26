محتويات فيلا محمد الشناوي قبل بيعها في المزاد العلني

المصدر: البيان

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نشرت الجريدة الرسمية في مصر إعلانًا لعرض مقتنيات فيلا محمد الشناوي، حارس مرمى فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر، والمقرر عرضها للبيع خلال الشهر المقبل، وبالتحديد في يوم 9 مايو 2022، حيث ستعرض في مزاد علني؛ حتى يتمكن من سداد مستحقات وكيله السابق وليد عبد الهادي.

محتويات فيلا محمد الشناوي

قدرت محتويات فيلا محمد الشناوي بمبلغ قدره 1.691.017.3 جنيه، حيث يوجد في الفيلا العديد من المقتنيات الجيدة التي ستجعل الجميع يتهافت على شرائها، حيث أنها تحتوي على 2 جهاز تكييف بقيمة 30 ألف جنيه، و2 تكييف بقيمة 15 ألف جنيه، 1 شاشة سامسونج 65 بوصة بقيمة 10 آلاف جنيه، غرفة سفرة يقدر ثمنها بـ30 ألف جنيه، غرفة أطفال بقيمة 7 آلاف جنيه، غرفة أطفال كاملة أخرى بقيمة 8 آلاف جنيه، بالإضافة إلى محتويات أخرى متعددة ثمينة، والفيلا موجودة في منطقة التجمع الخامس.

حكم حجز على مقتنيات فيلا محمد الشناوي

وصرح وليد عبد الهادي وكيل أعمال محمد الشناوي السابق، بأنه قد حصل على حكم بالحجز على مقتنيات الفيلا؛ وذلك بسبب أحقيته في الحصول على نسبته 10% من قيمة عقد انتقال الشناوي من الأهلي إلى بتروجيت، والتي تُقدر بمليون و600 ألف جنيه، فتعتبر هذه عمولته في الصفقة، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه سيأخذها كشرط جزائي.

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