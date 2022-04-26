الكويت يظفر باللقب الـ 17 للدوري الكويتي

المصدر: البيان

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أسدل الستار على منافسات دوري كرة القدم الكويتي STC بتتويج الكويت باللقب، بينما هبط رسمياً كل من الشباب واليرموك للدرجة الأدنى، في حين تأهل الجهراء والساحل لدوري الأضواء.

ونجح أبناء الكويت في حصد اللقب الـ17 في تاريخ النادي ليتساوى مع القادسية والعربي في عدد مرات الفوز باللقب بعدما حقق في الجولة الأخيرة التي دخلها كتحصيل حاصل فوزاً كبيراً على العربي بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى النقطة 42، بينما جاء كاظمة في المركز الثالث برصيد 35 نقطة، والعربي ثالثاً 32 نقطة.

بينما شهدت الجولة الأخيرة تراجع القادسية إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة وهو ما يعد أسوأ موسم للقادسية في تاريخ مشاركاته بأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، حيث ودع منافسات كأس ولي العهد وكأس الأمير من الدور الأول، بالإضافة إلى تراجعه الكبير في ترتيب فرق الدوري، بعد أن كان وصيف النسخة الماضية.

الزعامة

في الوقت نفسه أكد فهد الغانم أمين صندوق نادي الكويت، أن الوصول لزعامة الدوري الكويتي ومعادلة أرقام القادسية والعربي تطلب عملاً كبيراً امتد لـ20 سنة منذ ولاية مرزوق الغانم الرئيس الفخري للنادي - رئيس مجلس الأمة، ومروراً بالرئيس السابق عبدالعزيز المرزوق، ومن ثم الرئيس الحالي خالد الغانم، الذي أكد عند تسلمه المهمة أن هدف النادي الوصول للزعامة وهو حق مشروع وتحقق بفضل جهود كبيرة.

وقال الغانم عقب التتويج: الجميع أسهم في تحقيق هذا الإنجاز من إدارات سابقة ولاعبين سابقين وحاليين ومدربين تناوبوا على تدريب النادي، مؤكداً أن القادم أفضل، لأن الانفراد بلقب زعامة الكرة الكويتية يعني الكثير للجميع داخل النادي سواء لاعبين أو جهازين فني وإداري ومجلس إدارة.

الأفضل

ومن جانبه أكد التونسي نبيل معلول مدرب نادي الكويت، أن الفريق حقق العديد من الإنجازات بعدما أنهى الموسم بالحصول على أفضل دفاع 11 هدفاً فقط دخل مرمى الفريق وأفضل هجوم بإحراز 37 هدفاً، بالإضافة إلى تحقيق 13 انتصاراً وثلاثة تعادلات وهزيمتين فقط، وقال: الدوري هذا الموسم كان صعباً خصوصاً في الجولات الأخيرة بعدما انحصرت المنافسة بين 5 فرق وحسمت من خلال المواجهات المباشرة نظراً للقدرات التنافسية والمواجهة المباشرة مع كاظمة حسمت الدوري للعميد كونها بـ 6 نقاط وأسهمت في اتساع الفارق بيننا ومنحنا الصدارة بفارق ثلاث نقاط، وهذا حدث تتويجاً لمجهود كبير خلال الموسم.

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