اتحاد الكرة المصري يحدد موعد إعلان جدول مباريات كأس الموسم الماضي

المصدر: البيان

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أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عامر حسين، أن الاتحاد سيعلن خلال ساعات عن جدول مباريات بطولة كأس مصر الخاصة بالموسم الماضي، وكذلك جدول بعض مباريات الدوري المصري الموسم الحالي.

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "ما كان يؤخر الإعلان عن مواعيد المباريات المتبقية للدوري وتحديد المؤجلات، هو أن الإتحاد الإفريقي حدد من 22 إلى 29 مايو لإقامة المباراتين النهائيتين من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، دون تحديد يوم بعينه".

وتابع: "انتظرت أن يعلن الكاف عن اليوم بالتحديد، حتى نتمكن من وضع جدول مواعيد مباريات الدوري، لذلك سيتم الإعلان اليوم الثلاثاء عن مواعيد مباريات الدوري المقبلة، مع وضع عدة احتمالات للأهلي وفقاً لموقفه من التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا من عدمه".

وأضاف: "سنعلن بشكل مبدئي عن جدول مباريات الدوري حتى شهر يونيو المقبل بمؤجلات الأهلي والمصري وبيراميدز".

وواصل: "البعض يظن أن الأمور سهلة، لكن الموسم الحالي الأمور به صعبة للغاية خاصة بعد إقامة كأس العرب نهاية العام الماضي، وسيكون هناك أيضاً توقف دولي لمدة 14 يوماً في شهر يونيو المقبل لمشاركة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا".

وأردف: "اتفقنا مع الأندية على لعب بطولتي كأس مصر الموسم الماضي والحالي في هذا الموسم بجانب كأس الرابطة، وسنعلن مواعيد مباريات نسخة الموسم الماضي بينها لقاء الأهلي وبيراميدز، لا أستطيع الإعلان عن موعدها إلا بعد المراجعة النهائية".

وكانت النسخة الماضية من بطولة كأس مصر موسم 2020/2021 معلقة، حيث توقفت المسابقة يوم 25 سبتمبر الماضي عند الدور ربع النهائي، بوصول الزمالك إلى الدور نصف النهائي لملاقاة أسوان، فيما وصل الأهلي إلى الدور ربع النهائي لمواجهة بيراميدز، وينتظر بتروجت الفائز من هذه المباراة لمواجهته في نصف نهائي البطولة المحلية.

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