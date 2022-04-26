بيراميدز يعلن مدربه الجديد لخلافة إيهاب جلال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي بيراميدز المصري، عن مدربه الجديد لخلافة إيهاب جلال الذي رحل لتولي مهمة تدريب منتخب مصر، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وتقدم إيهاب جلال باستقالته رسمياً من منصبه في بيراميدز خلال الساعات الماضية، تمهيداً لمباشرة عمله كمدرب لمنتخب مصر الأول.

وتعاقد بيراميدز مع اليوناني تاكيس جونياس، لتولي مهمة تدريب بيراميدز خلفاً لجلال، وبدأ المدرب اليوناني في مباشرة مهام عمله استعدادا لمواجهة فريقه المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وودع بيراميدز بطولة الكونفدرالية الإفريقية من الدور ربع النهائي، بعد الهزيمة من مازيمبي الكونغولي، بهدفين دون رد في مواجهة الإياب.

وكان جونياس تولى تدريب بيراميدز في الموسم الماضي، وقاد الفريق المصري في 12 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات منها، وخسر مباراة وحيدة، فيما تعادل في 6 مباريات.

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