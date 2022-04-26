45 يوماً تُشعل أجواء «الكرة الكويتية»

المصدر: (الكويت – أحمد عبد اللطيف)

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لا صوت يعلو في الشارع الرياضي الكويتي، فوق صوت انتخابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم، المقرر لها 20 مايو المقبل، بعدما أعلن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الحالي، برئاسة الشيخ أحمد اليوسف، فتح باب الترشح، ودعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد، لانتخاب مجلس إدارة جديد، يتولى القيادة الإدارية للمنظومة الكروية خلال الأربع سنوات المقبلة.

وصاحب لغط كبير دعوة العمومية ومدى قانونيتها، خاصة أن النظام الأساسي يتضمن أن تكون الدعوة قبل إجراء الاجتماع بـ 45 يوماً، وهو ما لم يتوافق مع تاريخ الدعوة وفتح باب الترشيح، في 20 الجاري، وإجراء الانتخابات 20 مايو المقبل، وهو ما يعني أن المدة 30 يوماً، وليس 45 يوماً، وهو ما يعرض« العمومية» للطعن وإبطالها، ومن المكن أن يدخل الكرة الكويتية في نفق مظلم.

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