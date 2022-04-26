رئيس المريخ يعتذر للأهلي المصري

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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أصدر حازم مصطفى رئيس نادي المريخ، بياناً شديد اللهجة في مواجهة نائبه محمد سيد أحمد، وطالبه بالاستقالة فوراً وتقديم اعتذار لجماهير النادي، رداً على «فيديو» مسرب منه حول مواجهتي المريخ والأهلي المصري في مرحلة دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، واتهم رئيس النادي نائبه بـ «الكذب» من خلال البيان، وأكد في الوقت نفسه أن الأهلي المصري نادٍ كبير قدم تسهيلات مقدرة في استضافة مباريات المريخ في استاد السلام بعيداً عن أي مقابل أو اتفاق خلافاً لما أشاعه نائبه سيد أحمد، وقدم رئيس نادي المريخ اعتذاره للنادي الأهلي ولرئيسه محمود الخطيب بشأن ما بدر من نائبه.

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