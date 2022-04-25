بسبب الأزمة الاقتصادية في مصر.. طلب إحاطة في مجلس النواب ضد الأهلي

المصدر: البيان

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أعلن حسام المندوه عضو مجلس النواب المصري وعضو اللجنة السابقة التي كانت تدير نادي الزمالك، عن تقدمه بطلب إحاطة في مجلس النواب ضد اتحاد الكرة المصري، والنادي الأهلي.

وأكد المندوه أن طلب الإحاطة ضد اتحاد الكرة، يأتي بسبب الموافقة على استقدام حكام أجانب لمباريات الأهلي في بطولة الدوري.

وتابع المندوه قائلاً في بيانه الرسمي أن طلب الإحاطة يأتي لمنح الفرصة والثقة للحكام المصريين خاصة أنه في حال الاستمرار في الاستعانة بحكام أجانب لمباريات الدوري المصري، سيكون هذا الأمر بمثابة مفتاح للاتحادين الدولي والإفريقي، لعدم استعانتهما بالحكام المصريين في المنافسات القارية والدولية مثلما حدث في مونديال 2022، بعدما خلت قائمة الحكام المشاركة من تواجد أي حكم مصري، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يليق باسم مصر بأي حال من الأحوال.

وتابع المندوه قائلاً: "في نفس الوقت نحن في مصر نعاني بشكل عام من أزمة اقتصادية، لا أحد يختلف عليها وبشكل خاص من أزمة في سعر الدولار، فكيف نقوم بصرف كل هذه المبالغ الكبيرة من الدولارات لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الأهلي في بطولة الدوري".

واختتم: "طلب الإحاطة ليس موجه ضد أي شخص، ولكن هو من أجل ترسيخ مبدأ عام سواء من ناحية منح الثقة للحكام المصريين، أو من جانب مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

الجدير بالذكر أن الأهلي كان أرسل شيكاً لاتحاد الكرة المصري بمبلغ 80 ألف دولار، نظير استقدام حكام أجانب لمباراتي الفريق الأحمر المقبلتين في بطولة الدوري المصري.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق تعذر استقدام حكام أجانب من الخمسة دوريات الكبرى، بسبب انشغالهم بإدارة مباريات هامة في بلادهم خلال الفترة الحالية التي تشهد ختام منافسات المسابقات المحلية في أوروبا.

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