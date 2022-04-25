حازم إمام: هذا الثنائي تسبب في غضب كيروش

المصدر: البيان

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أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، كان غاضباً من محمد بركات وعامر حسين، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وقال حازم إمام في تصريحات لإذاعة "أون سبورت" المصرية: "كيروش كان غاضباً من محمد بركات لأن الأخير هاجمه في إحدى البرامج التليفزيونية، قبل أن يكون عضوا لمجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأضاف: "أكدت لكيروش أن بركات قال رأيه ولم يتجاوز في حقه، وبعد ذلك العلاقة بينهما أصبحت جيدة ولم يحدث أي مشاكل، ووائل جمعة مدير منتخب مصر السابق، لم يكن له أي دخل في مشكلة بركات مع كيروش".

وأكمل: "كيروش كان غاضباً أيضاً من عامر حسين بسبب حديثه عبر وسائل الإعلام عن تفاصيل العقد الخاص به، وعامر حسين لم يقصد توجيه أي إساءة لكيروش، وقتها كان هناك ثورة عارمة ضد المدرب بعد الخسارة من نيجيريا، والتصريحات فسرت بشكل خاطئ".

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