نجم تشيلسي السابق يظهر في معسكر الاتفاق بأبوظبي

المصدر: البيان

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ظهر الفرنسي فلوران مالودا لاعب تشيلسي السابق، في معسكر فريق الاتفاق السعودي المقام حالياً بمدينة أبوظبي.

وأكد نادي الاتفاق عبر موقعه الرسمي أن حضور مالودا إلى معسكر الفريق بأبوظبي، جاء بناءً على دعوة من صديقه الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق.

وأشار موقع الاتفاق إلى أن مالودا قدم خلال فترة تواجده بالمعسكر محاضرات تحفيزية للاعبين، وأضاف لهم خبراته بالملاعب وروى لهم بعض المواقف التي مر بها خلال مسيرته الرياضية.

ومن جانبه، كشف كارتيرون سبب دعوته لمالودا، حيث قال المدرب الفرنسي أنه في البداية طلب من نجم تشيلسي السابق الحضور إلى المعسكر بالإمارات، وهو ما وافق عليه نظراً لعلاقة الصداقة التي تربط بينهما.

وتابع كارتيرون، قائلاً إنه كان يهدف للاستفادة من تواجد مالودا في المعسكر، من أجل نقل خبراته للاعبين، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تحتاج الكثير من العمل سواء داخل الملعب من الناحية الفنية، أو خارجه من الناحية النفسية والتحفيزية.

يذكر أن مالودا قبل اعتزاله كرة القدم، لعب تحت قيادة كارتيرون في الدوري المصري، عندما كان يتولى الأخير تدريب فريق وادي دجلة.

ويقيم الاتفاق معسكره حالياً بالعاصمة أبوظبي استعدادا لاستئناف منافسات الدوري السعودي، حيث بدأ المعسكر 8 إبريل الجاري وينتهي 28 من الشهر ذاته.

ويعاني الاتفاق السعودي بسبب النتائج التي حققها الفريق خلال الموسم الجاري، الأمر الذي جعله مهدداً بالهبوط للدرجة الأدنى، وهو ما دفع إدارة النادي لإقالة مدرب الفريق السابق الصربي فلادان ميلويفيتش من منصبه، وتعيين كارتيرون بدلاً منه، في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق.

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