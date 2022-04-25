اتحاد الكرة المصري يرد على بيان الأهلي بشأن الحكام الأجانب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رد اتحاد الكرة المصري، على بيان النادي الأهلي الذي أعلن من خلاله النادي الأحمر عن بعض المطالب بشأن استقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته في مسابقة الدوري.



وطلب الأهلي من اتحاد الكرة المصري في وقت سابق، استقدام حكام أجانب من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى "الدوري الإنجليزي، الدوري إسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، الدوري الفرنسي"، لإدارة مبارياته في بطولة الدوري، قبل أن يصدر الأهلي بيانا رسمياً بعد إعلان اتحاد الكرة تعذر استقدام الحكام الأجانب، أكد فيه النادي الأحمر أنه لم يطلب في خطابه الأول استقدام حكام أجانب من دولة بعينها، بل أشار في مكاتباته إلى قيام اتحاد الكرة (حسبما يرى) اختيار حكام من أي من الدوريات الخمسة التي تأتي في المقدمة كروياً في أوروبا.

وأكد الموقع الرسمي للأهلي، أن إدارة النادي الأحمر تلقت خطابا من اتحاد كرة القدم يرد فيه على طلبات الأهلي، وجاء الرد كالتالي:

- اعتذارات الاتحادات الأوروبية الخمسة المذكورة في خطابكم عن عدم إيفاد حكام أجانب لإدارة مباراتي الأهلي مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا كما وردت إلينا، بسبب انشغال حكام تلك الدول في الوقت الحالي بإدارة مسابقاتهم المحلية والتي وصلت لأدوارها النهائية.

- اعتذارات الاتحادات الأوروبية الخمسة مؤقتة وليست دائمة، ويُمكننا معاودة التواصل معهم مرة ثانية للاستعانة بحكامهم.

- إزاء تمسك ناديكم في خطاب الأمس بإسناد مباراتي الأهلي مع طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام من هذه الدول على وجه التحديد لم نمانع في ذلك، ولكنه يتعذر الآن نظراً لضيق الوقت.

- رابطة الأندية هي المنوطة بجدول الدوري، وننتظر موافاتنا منكم بالمباريات اللاحقة التي يحتاج فيها الأهلي إلى حكام أجانب عند تلقيكم المواعيد المتبقية لجدول الدوري من الرابطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز