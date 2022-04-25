إعفاء الأندية الجزائرية من «مسحات» فيروس كورونا

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إعفاء الأندية الجزائرية المحترفة والهاوية، من الخضوع لإجراء المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد الجزائري في بيان رسمي أن هذا القرار تم إصداره بشكل مؤقت، ويشمل كل المسحات بما فيها PCR- RT أو TDR الذي يعرف بالتشخيص السريع، وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة.

وجاء بيان اتحاد الكرة الجزائري، كالتالي:

يُعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأندية الناشطة في بطولات المحترفين والهواة أن اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة وافقت على "التعليق الاستثنائي" لإجراء مسحة تشخيص الكوفيد سواء بواسطة RT -PCR أو TDR (التشخيص السريع)، القرار الذي تم الإخطار به بعد طلب مقدم من الفاف للإعفاء من التشخيص كلية، ولا يستبعد استئناف الاختبارات في حالة حدوث تطورات في الوضع الوبائي.

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