حازم إمام يكشف أسباب رفضه تعيين إيهاب جلال مدرباً لمنتخب مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حازم إمام، عن أسباب رفضه تعيين إيهاب جلال، مديراً فنياً لمنتخب مصر.

وقال حازم إمام خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت" المصرية: "إيهاب جلال مدرب مميز، وليس لدي أي مشكلة معه، ولكن المدرب الأجنبي كان هو الأفضل للمنتخب المصري، في هذه المرحلة".

وتابع: "أنا لست ضد إيهاب جلال، ولكن هذه المرحلة تحتاج إلى مدير فني أجنبي، إذا فاز مدرب أجنبي في مباراة الجميع سيشيد به، وهو ما لن يحدث مع المدرب المصري، الذي يتربص به الجميع ومن الممكن أن يتم انتقاده بسبب الأداء أو بعض الأمور الفنية وليس النتائج".

وأكمل: "المدرب الأجنبي لا يستمع للانتقادات، بينما المدرب المصري يستمع للانتقادات ويتأثر بها، وهذا خارج عن إرادته، إيهاب جلال من أفضل المدربين في مصر، ولكن هل سيستطيع تحمل ضغوطات جماهير الأهلي أو الزمالك حال استبعاده أي لاعب من الفريقين؟ كيروش استبعد ثنائي الأهلي أفشة ومحمد شريف لكنه لم يتأثر بالانتقادات التي وجهت ضده حينها".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز