المصري يشكو حكم مباراة نهضة بركان للاتحاد الإفريقي

المصدر: البيان

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قدم مجلس إدارة النادي المصري شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد حكم مباراة نهضة بركان التونسي صادق السلمي.

وقال علي الطرابيلي عضو مجلس إدارة المصري ورئيس بعثة الفريق في المغرب خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن حكم لقاء المصري أمام نهضة بركان المغربي، كان متحاملاً على فريقه طوال المباراة.

وأكد الطرابيلي أن المصري أرسل شكوى رسمية إلى "كاف" صباح اليوم الإثنين، معرباً عن استياءه الشديد من قرارات التحكيم التي حرمت فريقه من ضربة جزاء لصالح محمد عنتر بجانب تغاضيه عن تعمد لاعبي نهضة بركان لإضاعة الوقت، وذلك حسب ما جاء في تصريحاته.

وأبدى الطرابيلي تعجبه من الوقت المحتسب بدل الضائع الذي قدره الحكم التونسي بـ 4 دقائق فقط، مشيراً إلى أن لاعبي نهضة بركان أهدروا أكثر من هذا الوقت بشكل واضح.

وكان المصري ودع بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد خسارته من نهضة بركان بالمغرب بهدف دون رد، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في مصر بهدفين مقابل هدف واحد لصالح المصري، ليودع الأخير البطولة القارية من الدور ربع النهائي، بعدما استفاد الفريق المغربي بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين حال التعادل.

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