الانتخابات تُدخل «الكرة الكويتية» النفق المظلم مجدداًً.. و«الفيفا» ينتظر

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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لا صوت يعلو الآن في الشارع الرياضي الكويتي فوق صوت انتخابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم المقرر لها 20 مايو المقبل، بعدما أعلن المجلس الحالي برئاسة الشيخ أحمد اليوسف فتح باب الترشيح ودعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى القيادة الإدارية للمنظومة الكروية خلال السنوات الأربع المقبلة رغم اللغط الكبير الذي صاحب دعوة العمومية ومدى قانونيتها، خصوصاً أن النظام الأساسي يتضمن أن تكون الدعوة قبل إجراء الاجتماع بـ 45 يوماً وهو ما لم يتوافق مع تاريخ الدعوة وفتح باب الترشيح في 20 أبريل الجاري والانتخابات 20 مايو المقبل يعني أن المدة 30 يوماً وليس 45 يوماً حسب النظام الأساسي وهو ما يعرض العمومية للطعن وإبطالها ومن الممكن أن تدخل الكرة الكويتية في النفق المظلم مرة أخرى، خصوصاً أن قرار إشهار النظام الأساسي الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أشار إلى أن الجمعية العمومية اعتمدت النظام الأساسي بتاريخ 9 أغسطس من العام الماضي وتم إرسال النظام إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» للموافقة عليه وجاء الرد 4 أكتوبر 2021، ولم يستكمل مجلس إدارة الاتحاد الخطوات القانونية لإشهار النظام، ليعقد جمعية عمومية أخرى في 24 فبراير الماضي لإجراء تعديلات جديدة على النظام الأساسي بعدما حصل على موافقة الاتحاد الدولي في 21 فبراير وكأن رأي واجتماع العمومية الذي عقد عقب وصول رد الفيفا تحصيل حاصل!!

النظام الأساسي

من المؤكد أن الجمعية العمومية التي ستعقد في 20 مايو وتجري فيها الانتخابات ستكون جمعية عمومية عادية والسبب هو اعتماد التقارير الإدارية والمالية عن السنة المالية للفترة من 2021/4/1 حتى 2022/3/31 بالإضافة إلى البنود الأخرى المذكورة في المادة 28 من النظام الأساسي، وبذلك كان لزاماً على مجلس الإدارة الحالي أن يلتزم بالمادة (27) والفقرة (أ) من المادة (30) من النظام الأساسي بضرورة إخطار الأندية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية التي تتضمن إجراء الانتخابات قبل 45 يوماً من انعقادها والالتزام بالتواريخ الأخرى المذكورة في المادتين المذكورتين.

مقعد الرئيس

أما الصراع الانتخابي سيكون على ثلاثة مناصب حسب التعديلات الأخيرة وهي الرئيس ونائبان للرئيس وثلاثة أعضاء بالإضافة إلى العنصر النسائي، ففي منصب الرئيس ارتفعت أسهم عبدالله الشاهين مرشح نادي برقان في الجلوس على كرسي رئيس الاتحاد لوجود شبه اتفاق عليه من قبل الأندية في تولي القيادة الإدارية للاتحاد بعدما استوفى الشروط بانضمامه كعضو جمعية عمومية في نادي برقان، بعدما تم شطبه من الجمعية العمومية في النادي العربي، ولكن في الوقت نفسه اخترق جمال الكاظمي رئيس النادي العربي السابق الوضع الحالي، وأعلن تقديم أوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد بحضور عبدالعزيز عاشور رئيس النادي الذي سقط أمامه في الانتخابات الأخيرة ليطيح الحطب بينهما ويستقبل عاشور الكاظمي ليكون ممثل النادي في انتخابات الاتحاد، بينما وضع فواز الحساوي رئيس نادي القادسية السابق ورئيس اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد الكويتي السابق ترتيب أوراقه لخوض الانتخابات، وأكد أن الترشح لرئاسة اتحاد الكرة ممكن ولكن لم يحسم بنسبة 100% حتى الآن، ولكنه مستعد للعمل مع الجميع حال قرر الترشح من أجل خدمة الكرة الكويتية، وسيكون هناك تغيير كامل في أسلوب ومنهج عمل اتحاد الكرة، وفي الوقت نفسه فضل بدر العنبري اللاعب الدولي السابق الانسحاب من خوض الانتخابات بسبب توجهات بعض الأندية وحسمها أمر التصويت على الرئاسة.

اليوسف والتكهنات

وبينما لم يعلن الشيخ أحمد اليوسف الرئيس الحالي موقفه النهائي من خوض الانتخابات من عدمه وجعل الباب مفتوحاً أمام كل التكهنات، بعدما أكد أن أمر الترشح من عدمه سيكون في اليوم الأخير لغلق الباب، وهو ما يجعل الجميع ينتظرون موقفه رغم استقبال الشيخ تركي اليوسف رئيس نادي السالمية نجل رئيس الاتحاد الحالي للمرشح عبدالله الشاهين، وهو ما يزيد التكهنات بأن الزيارة من الممكن أن تكون لحسم أمر مقعد الرئاسة.

بينما تشهد انتخابات منصب نائبي الرئيس استقراراً واتفاقاً بوجود أحمد عقلة العنزي نائب الرئيس الحالي وهايف الديحاني نائب الرئيس السابق في مجلس الشيخ طلال الفهد، والذي عاد حسب ما يتداول في صفقة سياسة خاصة أن الجمعية العمومية أقرت تعديلات في النظام الأساسي بوجود منصبين لنائب الرئيس رغم عدم حاجة الكرة الكويتية إلى نائبين في الوقت الذي يدار فيه مجلس الإدارة منذ سنوات وسنوات بنائب واحد فقط في ظل وجود 15 نادياً فقط، ولكن جاء التعديل لنزع فتيل أزمة والحفاظ على وحدة الأندية من جانب التشاوريات التي عقدت قبل فتح باب الترشيح، وكان السبب أن الاتحاد مقبل على استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة ويحتاج إلى نائب للأمور الإدارية والمالية ونائب للشؤون الفنية.

العضوية

وعلى مقعد العضوية سيكون المطلوب 3 أعضاء فقط، فارتفعت بورصة المرشحين حتى الآن وزادت سخونة مع الأجواء الصيفية بوجود هملان الهملان «الفحيحيل»، وسالم سعدون «التضامن»، وعبدالعزيز السمحان «كاظمة»، ومنصور باشا «العربي»، وجمال العتيبي وأحمد عجب «الساحل»، وحسين الخضري «السالمية»، ونهير الشمري «الصليبيخات»، الذي أعلن وجود نية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، بينما لم يعلن نادي الكويت والقادسية والشباب عن وجود مرشحين لها للانتخابات في المناصب، بينما سيكون العنصر النسائي بوجود اتفاق على نور خالد اليوسف.

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