بسبب موسيماني.. سيد عبدالحفيظ يرد على تصريحات وائل جمعة

المصدر: البيان

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رد مدير الكرة بالأهلي المصري سيد عبدالحفيظ، على انتقادات وائل جمعة نجم النادي الأحمر السابق، الموجهة ضد مدرب الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات لقناة "صدى البلد" المصرية: "كل شخص له رأيه، وله الحرية الكاملة في تعليقه على أداء المدرب".

وتابع: "لابد أن تدافع بشكل مميز لكي تصل إلى منصات التتويج، في بعض الأحيان تضطر إلى لعب مباراة دفاعية لكي تخرج بنتيجة إيجابية في نهاية اللقاء".

وأتم: "كنا نعلم مدى صعوبة مواجهة الرجاء، لكن قدمنا مباراة جيدة وحسمنا التأهل بحثاً عن الوصول للنهائي والتتويج باللقب".

وكان وائل جمعة انتقد الأداء الذي ظهر به الأهلي أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يرى أن الفريق الأحمر كان يمكنه أن يقدم أداءً أكثر قوة في ظل امتلاكه نجوماً من العيار الثقيل ولكن بلا دور، كما أن فريق الرجاء ليس بالقوي.

واعتبر مدافع الأهلي السابق، أن إدارة النادي الأحمر تصمت على الأداء السيئ نظراً للنجاح في حسم المباريات بالنتيجة النهائية.

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