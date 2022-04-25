نجاة مدرب شباب العراق من انقلاب زورق

المصدر: دبي - علي شدهان

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نجا عماد محمد، مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، من حادث مؤسف كاد أن يكلفه حياته بعدما انقلب زورقه في مياه نهر الكوفة بمحافظة النجف جنوبي غربي العراق، أثناء الرحلة التي رافقه فيها، محمد ناصر، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، وفريد مجيد، النجم السابق في كرة القدم العراقية. ويعد عماد محمد، من بين أشهر نجوم الكرة العراقية، ويحظى بشعبية عريضة جداً، لاعباً ومدرباً، حيث امتاز بقيامه بمواقف داعمة لشرائح مجتمعية، وصنع نبأ انقلاب زورقه، صدى واسعاً في عموم محافظات العراق.

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