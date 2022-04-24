جمال بلماضي يعلن استمراره مدربًا لمنتخب الجزائر

المصدر: البيان

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قرر جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر الاستمرار في عمله مع المنتخب وفقاً لصحيفة Sport360 Arabiya حيث سبق وأن صرح برغبته في الرحيل في حال فشل "الخضر" في التأهل لنهائيات كأس العام قطر 2022، وهو ما حدث بالفعل، حيث فشل منتخب الجزائر في تجاوز عقبة الكاميرون في التصفيات، حيث تعادل معه بنتيحة هدفين لمثليهما بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، غير أن قاعدة أفضلية الهدف خارج الملعب أطاحت به.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد المدرب مع المنتخب بنهاية العام الجاري.

وقال بلماضي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري للعبة، اليوم الأحد، إنه سيواصل مهمته مع الفريق، رغم الاخفاق" المرير" في التأهل للمونديال حسب الموقع الرسمي للاتحاد.

وأوضح الاتحاد الجزائري عبر موقعه أن تصريحات بلماضي تأتي لتضع حدا للشائعات التي تناولت مستقبل مدرب المنتخب بعد الخروج من تصفيات المونديال.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في وقت سابق أن جمال بلماضي قرر منح نفسه مساحة من الزمن قبل اتخاذ قراره النهائي سواء بالمواصلة أو المغادرة، حيث قرر استشارة جميع كوادر منتخب الجزائر لمعرفة موقفهم من هذه المسألة، قبل الحسم فيها بشكل نهائي.

يذكر أن جمال بلماضي تولى تدريب منتخب الجزائر عام 2018، ولعب دورا كبيرا في فوزه بلقب كأس أمم أفريقيا، التي احتضنتها مصر في عام 2019. وقاد المدرب صاحب الـ46 عاما منتخب “محاربي الصحراء” في 42 مباراة في مختلف المسابقات حقق خلالها 28 فوزا، بجانب 10 تعادلات و4هزائم.

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