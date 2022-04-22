مرتضى منصور ينظم «اختبار الولاء» للمشجعين

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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واصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري الجدل، وذلك بسبب تصريحاته غير المتوقعة، والتي تضمنت هذه المرة الحديث عن ما أسماه «اختبار الولاء»، وهي حيلة قرر القيام بها للكشف عن مشجعي النادي الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك، ممن يحملون عضوية ناديه.

وأطلق رئيس الزمالك هذه التصريحات في الاحتفالية التي أقيمت مساء أمس، بمناسبة حصد فرق النادي لبطولة الدوري المصري في أربع ألعاب جماعية، وقال: «من حق أي عضو داخل نادي الزمالك أن يشجع الفريق الذي يحبه، حتى لو كان فريق الأهلي، لكن ليس من حقه أن يشجع الأهلي، داخل نادي الزمالك».

وأضاف: «سأقوم باختبار لمن يشجع الأهلي، من داخل مقر الزمالك، وسأطلق على هذا الاختبار، اختبار الولاء. سنقوم ببث مباراة للأهلي على شاشات العرض داخل النادي، ومن سيحتفل بأهداف الأهلي سيتم شطب عضويته».

وتحدث منصور عن أزمة النادي مع محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الأهلي المحترف في صفوف هاتاي سبور التركي، ولفت إلى أن ناديه ينتظر الحصول على 45 مليون جنيه مصري، بعد الفوز بقضية اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا)، وإذا لم يسدد المبلغ، سنقوم بالحجز على ممتلكاته.

وأضاف، أن «كهربا» يغرق الآن، ولا يجد من يسانده، وأنه لن يترك حق الزمالك، وكل يوم يمر، دون أن يسدد اللاعب مبلغ الغرامة، فإن النادي يستفيد فيه من فوائد إضافية على المبلغ.

ورحل كهربا عن الزمالك في صيف 2019، بعد فسخ العقد من طرف واحد، بسبب عدم قانونية عقده، بينما يتواجد اللاعب حالياً بصفوف هاتاي سبور التركي، على سبيل الإعارة، من الأهلي المصري، حتى نهاية الموسم الجاري.

كما أعلن مرتضى منصور عن صرف مبلغ قيمته 16 مليون جنيه مصري، كمستحقات للاعبي فريق كرة القدم الأول بالنادي، وقال: «أودعنا 16 مليون جنيه في حسابات لاعبي الزمالك من مستحقاتهم المالية لدى النادي. بعد مباراة المصري بالدوري سيكون هناك جزء آخر من مستحقاتهم، هذه حقوقهم وسيحصلون عليها».

واستكمل: «نتمنى التوفيق لفريق الكرة في المرحلة المقبلة، لا نتدخل في عمل فيريرا وهو يعمل بحرية مع أمير مرتضى ويعاونه جمال عبدالحميد وإسماعيل يوسف».

كما أعلن أيضاً عن صرف مكافأة قدرها 70 ألف جنيه لكل لاعب بفريق الكرة الطائرة بمناسبة تتويجهم بلقب الدوري، وشدد على أن كل من لديه حق لدى نادي الزمالك سيحصل عليه.

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