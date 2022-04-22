كاف عن مباراة الأهلي والرجاء : "الإثارة مضمونة"

المصدر: البيان

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سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، الضوء على مواجهة الأهلي والرجاء المغربي المقرر لها الليلة في الثانية عشرة صباحا بتوقيت مصر (الثانية صباحاً بتوقيت الإمارات ) على ملعب محمد الخامس، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، البوستر الدعائي لمواجهة الأهلي والرجاء، وعلق: "كونوا في الموعد.. الإثارة مضمونة".

🇲🇦 الرجاء 🆚 الأهلي 🇪🇬

🏟️ ملعب محمد الخامس

🏆 إياب الدور ربع النهائي من #TotalEnergiesCAFCL

⌚22:00 GMT



كونوا في الموعد.. الإثارة مضمونة! 🔥 pic.twitter.com/eS8fez31o4 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 22, 2022

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