اتحاد الكرة يكشف موعد التوقيع مع إيهاب جلال لقيادة منتخب مصر

المصدر: البيان

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كشف وليد العطار المتحدث باسم اتحاد الكرة المصري، عن موعد توقيع العقود الرسمية بين الاتحاد وإيهاب جلال لتولي مهمة تدريب منتخب مصر بشكل رسمي، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة.

وقال وليد العطار في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "هناك جلسة يوم الثلاثاء المقبل مع إيهاب جلال عقب مباراة بيراميدز ومازيمبي".

وتابع: "هذه الجلسة بهدف استكمال التفاصيل الخاصة بعقد إيهاب جلال مع اتحاد الكرة".

وأكمل: "من الوارد أن يتم إبرام العقد خلال هذه الجلسة، إذا تم الاتفاق على كافة التفاصيل".

وتقام مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي الأحد 24 أبريل، في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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