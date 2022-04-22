«زيه زينا» روح مش طالبة غير الرحمة.. صلاح يشارك في حملة الرفق بالحيوان (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شارك الدولي المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، في حملة الرفق بالحيوان، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر صلاح في الفيديو مع قطته، وكذلك ظهرت معه بعض الشخصيات الأخرى رفقة حيواناتها المفضلة

وتحدث محمد صلاح خلال الفيديو عن العلاقة التي تربط الإنسان بالحيوان، ودوره في الحياة، إذ قال: "صاحبك، ونيسك، واحد من العيلة، كاتم أسرارك، عشرة عمر، إبنك، شريكك في الشغل، عابر سبيل، حارس، كوميديان، زميلك، مربية، مطرب، سواق، فنان، فلاح، دراعك اليمين، زيه زينا.. روح مش طالبة غير الرحمة".

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يدعم فيها صلاح حقوق الحيوان ويطالب بالرفق بهم، إذ سبق وشارك في حملة عبر "تويتر" من قبل، لرفض تصدير القطط والكلاب من مصر إلى الخارج.

وغرد صلاح حينها: "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان، هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث، لا لانتهاك حقوق الحيوان".

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