اتحاد الكرة المصري يوافق على طلب الأهلي بشأن الحكام الأجانب

المصدر: البيان

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أكد وليد العطار المتحدث باسم اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد بصدد تنفيذ طلب النادي الأهلي باستقدام حكام أجانب لمبارياته.

وقال العطار في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس": "النادي الأهلي طلب حكاما أجانب لمبارياته في الدوري المصري، ولجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح بصدد تنفيذ هذا الطلب".

وتابع: "المباريات التي سيكون فيها النادي الأهلي هو صاحب الأرض ستقام بطاقم حكام أجنبي".

وكان الأهلي جدد طلبه باستقدام حكام أجانب في جميع مبارياته المتبقية ببطولة الدوري الممتاز، وأصدر النادي الأحمر بياناً خلال الأسبوع الماضي، طالب فيه من اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المحترفة، بإسناد مبارياته، إلى حكام أجانب مشهود لهم بالكفاءة ومن الفئة الأولى على حكام العالم، كما طالب أيضاً بالإعلان عن خطوات واضحة لتطوير منظومة التحكيم على أسس احترافية متكاملة.

وقدم الأهلي في بيانه مقترحاً باستقدام أحد خبراء التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للقيام بإلقاء المحاضرات العلمية ومعايشة الحكام المصريين فترات طويلة، للارتقاء بهم ومتابعة أدائهم وفق خطة زمنية، وكذلك طالب بالحفاظ على هيبة الحكام المصريين ومنحهم المقابل المادي المناسب، كي يكون هذا دافعاً للتركيز في عملهم.

أما الطلب الذي اعتبره البعض غريباً وأثار حفيظة مسؤولي اتحاد الكرة، هو أن الأهلي يرى أن له الحق في سماع ما يجري داخل غرفة "VAR" حول الحالات التحكيمية التي تثير الجدل، وذلك استناداً لأن بروتوكول تقنية الفيديو لم ينص على عدم السماح للأندية بذلك.

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