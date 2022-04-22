فايلر ينتقد فترة تواجده في مصر بسبب الأهلي

المصدر: البيان

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أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي لفريق كاشيما أنتلرز الياباني والسابق للأهلي المصري، أنه وجد في اليابان ما افتقده في مصر، مشيراً إلى أنه فضل الانتقال للدوري الياباني عن الأمريكي بسبب زوجته، رغم أنه تلقى عرضاً من أحد الفرق الأمريكية الطموحة.

وقال فايلر في تصريحات لصحيفة "بليك" السويسرية: "تلقيت عرضاً من فريق طموح في الدوري الأمريكي، وكل شيء كان جاهزاً للتوقيع، ولكن بعد ذلك جاء عرض كاشيما أنتلرز من اليابان، وبعد عدة اجتماعات عبر الإنترنت كان واضحاً لي أنني أردت الانتقال إلى هناك، فأنا لدي اتصال وثيق باليابان، لأن زوجتي كانت لاعبة جودو".

وتابع: "أسعى لتطوير نفسي وتعلم أشياءً جديدة، وأتعرف على ثقافات مختلفة، لا يمكنك تحديد مدى نجاح مسيرتك التدريبية من خلال الفوز بالألقاب فقط، أو امتلاكك لحساب مصرفي".

وانتقد فايلر الفترة التي قضاها في مصر أثناء تدريبه لفريق الأهلي قبل عامين، حيث قال: "ما يثير إعجابي بشكل خاص هو الطريقة المحترمة التي يتعامل بها الناس، الأمر نفسه ينطبق على اللاعبين والمسؤولين والجماهير، لا مكان للتعصب والكراهية في الملاعب، أو الإهانات من المسؤولين أو عنف الجماهير، لم أشهد أياً من ذلك هنا".

وأضاف: "هنا في كاشيما أنتلرز أتعجب مما أراه، البنية التحتية للنادي رائعة وتتشابه مع معايير ملاعب الدوري الألماني، هناك ود ملحوظ ومريح في اليابان، هذه ليست كليشيهات، أحب طريقة الناس وتواضعهم وأناقتهم، في مدينة كاشيما يمكنني التحرك بحرية، البلدة يبلغ عدد سكانها 67000 نسمة توفر السلام والهدوء، أكون في طوكيو خلال ساعة إذا أردت الذهاب إلى هناك".

ونقلت الصحيفة عن فايلر، أن هذه الأمور الجيدة واجه عكسها تمامًا أثناء تواجده في مصر مع الأهلي، سواء من تعصب الجماهير أو من جوانب أخرى غير جيدة، وهو ما جعله يغادر النادي في أكتوبر 2020 في عجلة من أمره، على حد وصف الصحيفة.

وكان فايلر رحل عن تدريب الأهلي بعد تفعيل بند فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، بعدما طلب المدرب السويسري السفر إلى عائلته قبل أيام من مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الأهلي وقتها، ليقرر فايلر فسخ التعاقد والرحيل نهائياً.

وتولى فايلر تدريب كاشيما أنتلرز قبل عدة أسابيع، بعدما غاب عن التدريب لفترة، ونجح مع الفريق الياباني في تحقيق 5 انتصارات خلال 8 لقاءات بينما تعرض لهزيمتين وتعادل في مباراة وحيدة.

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