إعادة مباراة مصر والسنغال إن حسمت فستقام في هذا المكان وبهذا التوقيت

المصدر: البيان

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ماتزال الجماهير المصرية تترقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فيما يتعلق بإعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022، والذي من المقرر أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة على خلفية شكوى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، لما صدر بحق البعثة المصرية من الجماهير السنغالية في داكار.

وفي حال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة إنفاتنينو، على شكوى مصر، فمن المفترض إقامة مباراة مصر والسنغال في قطر خلال شهر يونيو المقبل، وسيتم تحديد موعدا لمباراة السنغال ومصر في قطر ضمن منافسات ملحق كأس العالم الذي سيقام في قطر خلال شهر يونيو 2022. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

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